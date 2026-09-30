Generální ředitel hasičů patří k nejvlivnějším lidem v bezpečnostní struktuře státu. Řídí sbor při požárech, povodních a dalších krizových situacích, rozhoduje o klíčových investicích a rozděluje téměř sedmnáctimiliardový rozpočet. Poslední dva a půl měsíce ale hasiči plnohodnotného šéfa neměli. Po červencovém odchodu Vladimíra Vlčka se výběr jeho nástupce protahoval a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) navíc hned na začátku vyřadil dva z nejzkušenějších kandidátů. 

Ve středu večer resort nové jméno konečně oznámil. Metnar novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru vybral plukovníka Martina Legnera, dosavadního ředitele odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany na generálním ředitelství. Funkce se ujme už 1. října. Podle informací HN hrálo v Legnerův prospěch několik věcí.

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Co se dočtete dál

  • Co se dělo kolem výběrového řízení.
  • Kdo další se o post ucházel.
  • Co nového šéfa čeká.