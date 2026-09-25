Zejména menší obce hodlají spojit své síly při zhodnocování svých úspor. Reagují tak na stále častější kritiku, že na účtech měst a obcí leží bez užitku stovky miliard korun. Sdružení místních samospráv proto v nejbližších dnech rozešle svým členům takzvanou Svatováclavskou výzvu. Dokument mají HN k dispozici. Vyzývá obce, aby spojily své síly a více spolupracovaly s finančními institucemi při hledání cest, jak zhodnotit volné peníze. Kritici však namítají, že i bez výzvy mají samosprávy dostatek možností, jak zvyšovat svoji finanční gramotnost.
Co se dočtete dál
- Co je předmětem Svatováclavské výzvy.
- K čemu chce přimět vedení obcí.
- Jak na to reagují banky či ministerstvo financí.