Nečekanou dohru má reklamní klip strany Praha sobě, který propaguje jejího předsedu a kandidáta na pražského primátora Adama Scheinherra. Klip vypustila již počátkem června, ale po několika týdnech ho platforma YouTube stáhla. Jen těsně po volbách ale nejspíš zazní v soudní síni Městského soudu v Praze.

Praha sobě je komunální hnutí, které založil starosta Prahy 7 Jan Čižinský a opakovaně uspělo i ve volbách do zastupitelstva hlavního města. Scheinherr byl za ně v minulém volebním období 2018 až 2022 náměstkem primátora pro dopravu. Nyní už kandiduje přímo na nejvyšší funkci.

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Co se dočtete dál

  • Kvůli čemu se klip ocitne před soudem.
  • Co je jeho největším problémem.

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