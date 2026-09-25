Nečekanou dohru má reklamní klip strany Praha sobě, který propaguje jejího předsedu a kandidáta na pražského primátora Adama Scheinherra. Klip vypustila již počátkem června, ale po několika týdnech ho platforma YouTube stáhla. Jen těsně po volbách ale nejspíš zazní v soudní síni Městského soudu v Praze.
Praha sobě je komunální hnutí, které založil starosta Prahy 7 Jan Čižinský a opakovaně uspělo i ve volbách do zastupitelstva hlavního města. Scheinherr byl za ně v minulém volebním období 2018 až 2022 náměstkem primátora pro dopravu. Nyní už kandiduje přímo na nejvyšší funkci.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu se klip ocitne před soudem.
- Co je jeho největším problémem.