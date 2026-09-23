Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna ve středu schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát.
Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 korun a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem.
Zrušením valorizace cen dálničních známek přijde Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) příští rok podle důvodové zprávy o zhruba 488 milionů korun a následující rok o asi 739 milionů. Letos by měl fond mít z prodeje známek podle schváleného rozpočtu přibližně 8,7 miliardy korun.
„Všichni ze státního rozpočtu budeme přispívat na ty, kteří využívají dálnice,“ uvedla pirátská poslankyně Vendula Svobodová. Podle Michala Kučery (TOP 09) jde o politický dáreček bez opodstatnění. Obdobně se vyjádřil Ivan Adamec (ODS), podle kterého je politika silnější než logické řešení. „Hledejme v tom předvolební dáreček,“ řekl. Schvalování předlohy s blížícími se obecními a senátními volbami spojil také Jan Sviták (STAN), dopady na rozpočet SFDI označil za fatální. Lidovec Bohuslav Niemiec mluvil o nezodpovědném populistickém kroku, který podkopává financování dopravní infrastruktury.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) hájil zmrazení cen dopady zdražení známek na obyvatele při možné vyšší inflaci nebo argumentem, že ceny známek rostly v posledních letech mnohem rychleji než sazby mýtného. „Nechci, aby obyvatelé Česka platili víc než 2570 korun za roční dálniční kupon, protože už ta cena není přiměřená,“ řekl.
Z opozice, zejména z hnutí STAN, také zněly výtky vůči vládě kvůli tomu, že přestala přispívat na opravy krajských silnic. Adamec ale připomněl, že stát dával z fondu dopravy peníze na krajské silnice, protože neměl připravené vlastní projekty. Nyní se situace podle něho změnila a SFDI už peníze navíc nemá.
Vládní předloha ruší zvyšování cen dálničních známek podle růstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu délky dálniční sítě, které zavedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Roční známka stála 12 let 1500 korun, v březnu 2024 zdražila na 2300 korun. Loni v lednu na základě mechanismu cena vzrostla na 2440 korun a letos na 2570 korun.
Hnutí STAN neprosadilo návrh, podle kterého by kraje dostávaly v rozpočtovém určení daní šest procent ze spotřební daně z nafty a rozdělovaly by si je podle počtu kilometrů svých silnic. Sněmovna s ohledem na schválení změny platnosti jednodenní známky už nehlasovala o další úpravě stejného hnutí, jež předpokládala zachování nynějšího mechanismu zdražování dálničních známek se zavedením známky na jednu dálnici za poloviční cenu.
Pro vozy s alternativním pohonem dál zůstanou nynější úlevy, novela na nich nic nemění. Vláda jejich zrušení po debatě s Evropskou komisí nenavrhla kvůli hrozbě vrácení části peněz Národního plánu obnovy. Na vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem se vztahuje zhruba poloviční sleva. Cena známek pro hybridní automobily je asi čtvrtinová a plně elektrická auta a auta na vodík mohou jezdit po dálnicích bez poplatku.
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