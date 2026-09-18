Současný mistr hokejové extraligy pardubický klub HC Dynamo čelí problémům, které mohou vést i ke krácení dotací. Jeho domovskému městu vadí možné propojení klubu s novou politickou stranou Srdcem pro Pardubice. V nadcházejících komunálních volbách za ni kandidují lidé z vedení klubu nebo bývalí hokejisté. A jejím hlavním sponzorem je podnikatel Petr Dědek, současně většinový majitel HC Dynamo. Známý je také tím, že hodlá v Pardubicích postavit největší hokejovou halu světa.
Podle kritiků Dědek využívá hokejisty k tomu, aby před volbami podpořili stranu, kterou sponzoruje a za kterou kandidují jeho lidé. Radnice kvůli tomu posílá do klubu kontrolu. A jeho vedení zaslala žádost o vysvětlení.
Co se dočtete dál
- V čem vidí radnice propojení hokeje s politikou.
- Jak na to reaguje majitel klubu Petr Dědek.
- Co na to říká hokejový klub.