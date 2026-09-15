Jako šikanu ze strany nového vlastníka označila před necelými dvěma roky soudkyně Městského soudu v Praze Milada Mašinová spor, v němž se nový majitel hokejové HC Sparta Praha, kterým je miliardář Karel Pražák, domáhal po bývalých majitelích klubu, aby vrátili údajně neoprávněně vyvedených 33 milionů korun. A žalobu klubu na jeho bývalé vlastníky, jimiž byli do roku 2019 bývalý reprezentační brankář Petr Bříza a Martin Ferdus, tehdy zamítla.
Nejvyšší soud nyní případ vrátil znovu na začátek. A Spartě dal ve svém rozhodnutí šanci na to, aby uvedenou sumu dostala zpět.
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