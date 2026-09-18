Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby doložil svá tvrzení o soudcích rozhodujících bez důkazů a o „mafii, která vás zavře na objednávku“, nebo aby se podobných výroků zdržel. Uvedla to v prohlášení na svém webu. Reagovala tak na videozáznam z předvolebního mítinku v Havířově, kde Babiš takto vysvětloval svůj názorový obrat ohledně využívání poslanecké imunity.
„Taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví,“ konstatovala unie.
„Každý má právo kritizovat soudní rozhodnutí, tím spíše člověk osobně dotčený trestním řízením,“ pokračovalo stavovské sdružení v připomínce toho, že Babiš čelí obžalobě v kauze dotací pro konferenční a rekreační komplex Čapí hnízdo. „Předseda vlády však současně nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým hovoří o soudní moci, která je pilířem demokratického právního státu. Nesouhlas se soudním rozhodnutím neospravedlňuje domněnky, že soudci rozhodují na objednávku nebo bez důkazů,“ dodala unie.
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Na video z Havířova, které na sociální síti X zveřejnil moderátor Petros Michopulos z podcastu Kecy & Politika, upozornil ve čtvrtek server Novinky.cz. Babiš na mítinku čelil dotazu, proč by imunitu před špatnými rozhodnutími soudu neměli mít všichni občané, když on sám v roce 2017 řekl, že poslanecká imunita by se měla vztahovat jen na výroky pronesené ve Sněmovně, protože poslanci nejsou nadlidi.
„Jojo. Ale (Miloš) Zeman taky říkal, že jen blbec nemění názory. To jsem ještě nevěděl, že tady funguje mafie, která vás zavře na objednávku,“ vysvětloval premiér. „My tady máme nezávislou justici, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů,“ uvedl také. Sám pak obecný dotaz vztáhl na svou vlastní kauzu, kdy zopakoval, že „soudkyně v Čapím hnízdě rozhodla jako prokurátor, jako za starých časů“.
Pražský vrchní soud minulý týden potvrdil Babišově spoluobžalované europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Babišovo stíhání je pozastavené právě kvůli poslanecké imunitě, Sněmovna totiž premiéra letos na jaře nevydala. Babiš v Havířově argumentoval i tím, že v historii Česka nebylo obdobně vydáno asi 22 poslanců.
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