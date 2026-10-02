Severní Irsko prochází, podobně jako Česká republika, reformou vzdělávání. TransformED, jak reformu nazvali, se týká dvanácti let povinné školní docházky a kromě proměny výuky zahrnuje i nové pojetí ověřování vzdělávacích výsledků formou testování znalostí a dovedností žáků.
Expertní panel, který návrh ověřování připravil, vede britský expert Tim Oates, jenž stál v čele anglické revize národního vzdělávacího kurikula před 15 lety. Oates poskytl Hospodářským novinám rozhovor, kde rozebírá, jak postupovali. Návrh, který ministerstvo přijalo, vychází z pečlivé konzultace učitelů, školských odborů a dalších stakeholderů a zároveň se inspiruje úspěšnými zahraničními modely.
Zásadní inovací je Národní registr rozvoje a vzdělávání, který bude pro každého žáka mapovat vzdělávací pokrok, ale i vývoj v raném dětství. „Naším cílem je snížit rozdíly mezi školami, zvýšit očekávání vůči všem dětem a zajistit, aby podpora směřovala tam, kde je skutečně potřeba,“ uvádí Oates. Ověřování má být užitečné nejen pro státní správu, ale i pro učitele, kterým má nabídnout jednoduchý nástroj hodnocení dopadů výuky.
Můžete vysvětlit, proč se Severní Irsko rozhodlo přepracovat svůj systém hodnocení?
Impulzem bylo několik vážných problémů. Ačkoli Severní Irsko dosahuje ve vzdělávání velmi dobrých výsledků, mezinárodní průzkumy ukázaly, že se pokrok zastavil a po pandemii covidu se výsledky zhoršily. Analýza dat navíc ukázala velké rozdíly mezi školami. Školy s podobným složením žáků a profilem dosahovaly velmi odlišných výsledků. To je známka toho, že některé školy dělají něco výrazně lépe než jiné. A další nemalý problém byl, že předchozí systém hodnocení vedl až ke stávce učitelů.
Proč?
Učitelé museli během roku shromažďovat velké množství „důkazů“ o pokroku žáků a na jejich základě rozhodovat, na jaké úrovni se dítě v jednotlivých předmětech nachází, což bylo časově velmi náročné. Školský úřad, který má na starosti výuku, testování žáků i zkoušky, kontroloval, zda je hodnocení mezi školami konzistentní, zda někde nejsou učitelé moc přísní a jinde zase příliš shovívaví. Učitelé se cítili pod nadměrným tlakem. Výsledky navíc nebyly dostatečně přesné. Samozřejmě je správné, aby učitel věděl, jak si žáci vedou, a sledoval, jak se vyvíjejí. Nemělo by to ale být tak časově náročné. Pokud hodnocení zabírá příliš mnoho času, není moc přesné a lidé mu nedůvěřují, není to dobrý model.
Co se dočtete dál
- Jaké informace bude stát sbírat o dětech a proč jsou součástí národního registru i lékařské záznamy.
- Na čem stojí reforma hodnocení.
- Jak probíhá testování v Severním Irsku a jak jej učitelé využívají pro zlepšení výuky.
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