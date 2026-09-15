Spor mezi světovými odborníky na pedagogiku o tom, zda se ve výuce zaměřovat více na znalosti, nebo na kompetence, se nyní přenáší i do Česka. A experti, kteří připravují reformu vzdělávání, se zatím na vzorových školních vzdělávacích programech pro učitele neshodli. Národní pedagogický institut (NPI) už více než dva roky pracuje na verzi, která je spíše volnější a zaměřuje se zejména na kompetence, například na komunikaci v týmu a podobně.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale s touto verzí nebyl spokojen a pověřil Kláru Šeďovou z Masarykovy univerzity, již si povolal jako krizovou manažerku, aby připravila jinou. Ta má být pro učitele konkrétnější a obsahovat více doporučeného učiva.
Co se dočtete dál
- Na čem bude podle ministerstva školství záviset, zda se zveřejní oba programy, nebo jen jeden.
- V čem se oba modely liší a jak se na to dívá Národní pedagogický institut.
- Jak na tvorbu modelových vzdělávacích programů reagují školy.