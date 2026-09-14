Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905,3 milionu korun. Prověřil také 30 zakázek a u poloviny z nich v celkovém objemu za víc než 380 milionů korun zjistil porušení zákona. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM závěry NKÚ vnímá jako závažné, už při kontrole reagoval přijetím řady nápravných opatření, uvedla v reakci mluvčí zařízení Barbora Brunclíková.
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Institut podle zjištění NKÚ také opakovaně rozděloval plnění na jednotlivé objednávky nebo akceptoval nabídkové ceny, aniž by ověřil, zda odpovídaly cenám v čase a místě obvyklým, zjistil NKÚ. Úřad proto doporučil ministerstvu zdravotnictví, aby v IKEM zajistilo účinnou kontrolu hospodaření.
„Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu vnímáme jako závažné. IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření. V řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků,“ uvedla Brunclíková.
Ředitelem IKEM byl až do podzimu 2023 dnes již zesnulý Michal Stiborek. Spolu s dalšími dvěma muži byl obžalovaný z vydírání lékařů. Soud poté jeho stíhání zastavil. Následně IKEM vedla do letošního jara Helena Rögnerová, kterou řízením pověřil tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). IKEM je největší transplantační centrum v Česku, loni jeho lékaři pacientům vyměnili téměř 600 orgánů. Spolu s Vídní a Berlínem patří mezi největší v Evropě. Pečuje také o nemocné s onemocněními srdce, ledvin či diabetem. V roce 2024 hospodařil s majetkem za 11,4 miliardy korun.
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„Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů. V této oblasti bude vedení IKEM pravidelně komunikovat s ministerstvem zdravotnictví,“ dodala Brunclíková.
Jako příklad závažného zjištění uvádí NKÚ zakázky na vývoj aplikací a kybernetickou bezpečnost. „Třem dodavatelům IKEM bez soutěže opakovaně vystavoval objednávky a v kontrolovaném období jim tak vyplatil celkem 59,5 milionu korun,“ uvedl úřad. Při nákupu experimentální magnetické rezonance přistoupil institut na jedinou nabídkovou cenu a zaplatil 72 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, aniž by využil veřejně dostupné zdroje k ověření ceny.
Institut si také opakovaně bez zadávacího řízení zajišťoval prostřednictvím objednávek služby týkající se pronájmu a servisu operačního prádla. Ještě rok a půl po skončení smlouvy si tyto služby objednával u dosavadního dodavatele a zaplatil mu za ně celkem 3,6 milionu korun, popisují kontroloři. „Následně IKEM v zadávacím řízení nastavil požadavek na přesné materiálové složení prádla odpovídající parametrům dosavadního dodavatele. Podle NKÚ tím bezdůvodně omezil okruh možných uchazečů a narušil tak hospodářskou soutěž,“ stojí ve zprávě.
V roce 2005 uzavřel IKEM smlouvu na ubytovací služby pro své zaměstnance na dobu 20 let, ale bez zadávacího řízení. V letech 2015 až 2025 zaplatil za tyto služby víc než 104 milionů korun. „NKÚ konstatoval, že porušením povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu se zákonem o veřejných zakázkách došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků státu,“ stojí v kontrolním závěru.
Kontroloři našli nedostatky i při vyřazování majetku. U 77 procent kontrolovaného zlikvidovaného majetku chyběly doklady, které by prokázaly, jaký majetek institut skutečně vyřadil a jak s ním naložil, uvádí úřad.
„V Institutu klinické a experimentální medicíny podle kontrolorů opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vnitřních předpisů IKEM. Bez zásadních změn tohoto systému hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu,“ varuje NKÚ.
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