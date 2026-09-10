Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna definitivně potvrdil, že se firmy Taxi Praha a Fix dopustily kartelové dohody v případě zakázky na zprostředkování taxislužby na Letišti Václava Havla v Praze. Pokutu pro Fix snížil o 2,3 milionu korun na 7,82 milionu kvůli využití narovnání, pokutu pro Taxi Praha potvrdil ve výši 950 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné a firmy musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Co se děje na pražském letišti, není pro Česko dobrá vizitka. Falešní naháněči zasahují do našeho byznysu, stěžuje si šéf Uberu
„Firmy v letech 2019 až 2021 uzavřely zakázanou dohodu, když koordinovaly své obchodní aktivity související s poskytováním a zprostředkováním taxislužby z a na Letiště Václava Havla. Obě společnosti sjednotily nabídku svých služeb, koordinovaly ceny vůči cestujícím a řidičům a vyměňovaly si citlivé obchodní informace,“ uvedl úřad.
Vzájemná spolupráce šla podle ÚOHS tak daleko, že Fix a Taxi Praha sjednotily svou vizuální prezentaci na webu, ale i v označení automobilů a v mobilní aplikaci. Jejich cílem bylo odstranit mezi sebou konkurenci ve vztahu k cestujícím i řidičům.
Obě společnosti provozovaly taxislužby na Letišti Václava Havla od roku 2017 na základě výběrového řízení. Smlouvu s nimi letiště uzavřelo nejprve do roku 2021, poté ji o dva roky prodloužilo. Cílem výběru bylo vytvořit konkurenční prostředí a dosáhnout lepších cen pro cestující. Obě taxislužby ale svým postupem tento záměr podle úřadu zhatily.
Oficiální taxislužbu na Letišti Václava Havla zajišťuje od září 2023 společnost Uber, která má podepsaný kontrakt na pět let, připomněla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Služba Uber Airport podle ní přinesla transparentní a spolehlivou taxislužbu s pevnou cenou a předvídatelnou dobou jízdy. „Za celou dobu provozu služby Uber Airport jsme nezaznamenali jedinou stížnost na předraženou jízdu, což potvrzuje vysokou úroveň transparentnosti a důvěry cestujících,“ uvedla mluvčí na dotaz ČTK.
Antimonopolní úřad i jeho předseda se případem zabýval podruhé. První rozhodnutí ÚOHS Mlsna zrušil v prosinci 2024 a vrátil ho nižší instanci k lepšímu odůvodnění. Nyní na základě rozkladu snížil pokutu pro Fix, protože její výše nezohledňovala využití procedury narovnání. Zbytek rozhodnutí potvrdil. Firmy tak musí pokuty zaplatit.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit