Po měsících jednání a různých návrhů je jasno. Poslanci ve středu večer schválili novelu zákona o EET, která mění zároveň i pravidla pro zdanění zaměstnaneckých benefitů. Vláda přišla s kompromisním návrhem a rozhodla se pro výjimku z daní pro některé výhody týkající se zdravotní prevence, horní limit ale zůstává. Co to bude znamenat pro byznys?

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Co se dočtete dál

  • Která vyšetření budou jakožto benefit osvobozená od daně z příjmů.
  • Proč nakonec zůstává strop na zdravotních benefitech.
  • Jak změnu vnímají firmy a k čemu může pomoci.

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