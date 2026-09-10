Po měsících jednání a různých návrhů je jasno. Poslanci ve středu večer schválili novelu zákona o EET, která mění zároveň i pravidla pro zdanění zaměstnaneckých benefitů. Vláda přišla s kompromisním návrhem a rozhodla se pro výjimku z daní pro některé výhody týkající se zdravotní prevence, horní limit ale zůstává. Co to bude znamenat pro byznys?
Co se dočtete dál
- Která vyšetření budou jakožto benefit osvobozená od daně z příjmů.
- Proč nakonec zůstává strop na zdravotních benefitech.
- Jak změnu vnímají firmy a k čemu může pomoci.