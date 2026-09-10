Estonsko patří dlouhodobě k evropské špičce ve vzdělávání. A nové výsledky mezinárodního testování PISA úspěch jeho žáků znovu potvrdily. V přírodních vědách a v matematice se umístili nejlépe z celé Evropy, ve čtení byli druzí hned za Irskem. Země se tak dostává před dříve opěvované Finsko, kterým se ale svým přístupem hodně inspirovala. Estonský úspěch nelze vysvětlit jednou velkou školskou reformou, tamní úřady spíše dlouhodobě budují systém, který průběžně upravují v reakci na nové poznatky a okolnosti.
Na rozdíl od České republiky má Estonsko hodně žáků s nejlepšími výsledky, ale také dost těch, kteří dosahují alespoň základní úrovně. Přestože je jeho systém inkluzivní – vzdělává všechny děti společně až do deváté třídy –, daří se zde „vytahovat“ ty nejslabší, ale i talenty.
Expertka na vzdělávání Silvie Pýchová z organizace Partnerství pro vzdělávání 2030+ vysvětluje, jak se v Estonsku učí, co stojí za úspěchem jejich žáků a v čem by se od nich Česko mohlo inspirovat. Čeští učitelé podle ní musí změnit hlavně jednu věc.
Co se dočtete dál
- Co dělají estonští učitelé jinak a v čem by se mohli ti čeští inspirovat.
- Proč se Estonsku daří vytahovat nejslabší i nejlepší děti.
- Rozklikávací grafika s výsledky jednotlivých zemí od začátku testování dodnes.