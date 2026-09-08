Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Uvedla to v úterý mluvčí EK Louise Bogeyová. Komise podle ní po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší.
Babiše postoj EK k jeho střetu zájmů nezajímá, napsal ČTK. „Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mě by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil,“ uvedl premiér.
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Agrofert je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákony a dotačními pravidly, řekl ČTK mluvčí holdingu v reakci na pozastavení části dotací.
Pozastavení dotací firmám z holdingu Agrofert se podle mluvčí EK týká i kohezních fondů, tedy takzvaných fondů soudržnosti. Komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění, uvedla Bogeyová.
Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O pozastavení proplácení evropských dotací informovala v pondělí mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva. Ta uvedla, že pozastavení se týká 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu korun). Mluvčí Evropské komise žádnou konkrétní částku nepotvrdila.
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