Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v pondělí šířil informace o údajném úniku yperitu a fosgenu v národním parku Šumava kvůli nedostatku aktuálních dat. Na tiskové konferenci k postupu řešení nálezu chemikálií v bývalém výcvikovém vojenském prostoru Dobrá Voda to v úterý řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Turek nejprve před jednáním koaliční rady v pondělí tvrdil, že do půdy proniká yperit, posléze večer své tvrzení změnil na fosgen, a později své prohlášení upravil ještě potřetí, když na sociální síti X uvedl, že jde o látky, které by se mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen.
Červený Turkovo počínání vysvětlil tím, že se Turek nedostal k nejaktuálnějším informacím proto, že nyní nevykonává funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Turek na funkci dočasně rezignoval v červenci kvůli vyšetřování své dopravní nehody. Při té se v centru Prahy srazilo jeho auto s nemocničním vozem, jehož řidič poté skončil v pracovní neschopnosti. Případ nadále prošetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Tady vidíte, že vládní zmocněnec skutečně přestal vykonávat tuto službu počátkem července, protože ta počáteční očekávání byla, že by se tam skutečně yperit mohl nacházet, a on už se potom nedostal k informacím z finálního šetření, která to vyvrátila,“ řekl Červený.
Turka za jeho výroky na síti X zkritizoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který je označil za šíření poplašné zprávy. „Řadový poslanec nemůže veřejně vykřikovat, že v národním parku unikají bojové plyny, a teprve potom zjišťovat fakta. Proč tohle řadový poslanec Turek dělá? Proč to nekomunikuje ministerstvo a odborníci? Tohle není informování veřejnosti. Tohle je šíření paniky a naprostý amatérismus, za který nese odpovědnost primárně Andrej Babiš (ANO) coby předseda vlády,“ napsal Hladík.
Při průzkumu v národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá do června 2028, informoval Červený na tiskové konferenci.
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