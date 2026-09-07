Současná debata o státním rozpočtu s masivním deficitem vyvolává podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka otázku, zda ekonomika takový výdajový impulz v době ekonomického růstu vůbec potřebuje. A také jak moc se dá takový rozpočet obhájit proinvestičními výdaji. „Nemůžeme k současnému deficitu, který jsme zdědili po předchozí vládě a po nedodělané fiskální konsolidaci, bezhlavě přihodit všechny investiční resty. Pokud chceme investovat, musí tomu logicky předcházet snížení provozní části rozpočtu a úspory v sociální politice,“ říká Marek v rozhovoru pro HN.
Ministryně financí Alena Schillerová (hnutí ANO) navrhla rozpočet na příští rok s historicky druhým nejvyšším schodkem 389 miliard korun. Teď ho vládní koalice ještě před finálním schválením ladí. Jde podle vás o politické divadlo – ukázat, kdo chce ušetřit?
To si nemyslím. Jde o reálné peníze, které ovlivní chování ekonomiky a které budeme muset v budoucnu splatit. Takto vysoké schodky mají svou cenu. Aktuálně sice mohou ekonomickou aktivitu v zemi výrazně posílit, otázkou však zůstává, zda to naše ekonomika v současné situaci vůbec potřebuje. Hlavní problém je, že v budoucnu to budeme my, nebo spíše naše děti, kdo tyto dluhy bude muset zaplatit.