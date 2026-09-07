Za nedostatek míst na středních školách to vedení Prahy „schytávalo“ minimálně poslední čtyři roky. Nyní, před podzimními volbami, přicházejí politické strany s vlastními nápady, jak situaci řešit. Hnutí ANO chce, aby Praze přispívali Středočeši, protože hodně dětí z jejich kraje jezdí studovat právě do hlavního města. Motoristé navrhují „částečnou spádovost“. A hnutí Praha sobě pak přichází s revolučním návrhem, že by Praha využila místa na soukromých školách a především gymnáziích, kterých v posledních letech vznikly tisíce. Na předem určených školách by pak vybraným studentům platila školné.
Co se dočtete dál
- Jak si Praha Sobě grantový systém pro placení školného představuje.
- Jaká rizika tam vidí radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).
- Co před volbami navrhují ostatní strany.