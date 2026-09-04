Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to v pátek uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle pátečního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo, zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.
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Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a i nadále platí stupeň ohrožení terorismem B. „Ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje,“ uvedl ministr. „Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat,“ dodal.
Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.
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Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. Podle úřadů je za nimi buď cizí mocnost, nebo levicoví extremisté.
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