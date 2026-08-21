Projevy členů vládní koalice ANO, SPD a Motoristů doprovodily na páteční pietě k 58. výročí okupace Československa u budovy Českého rozhlasu pískot a výkřiky „hanba“. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovořil o potřebě ctění pravdy a demokracie, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vyslovila za kabinet úctu všem obětem okupace a obdiv všem, kteří našli odvahu se invazi vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu postavit. Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navázal na projev prezidenta Petra Pavla, když podpořil nezávislost médií. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se z akce omluvil kvůli návštěvě jižních Čech.
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Nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie, řekl prezident Pavel u budovy rozhlasu. Lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat, uvedl prezident.
Pavel také řekl, že Československý rozhlas sehrál v roce 1968 zásadní roli v informování obyvatel o vpádu sovětských vojsk. „Český rozhlas, ale také Česká televize dnes sehrávají zásadní roli v českém mediálním prostoru nejenom v oblasti zpravodajství, ale i investigativy nebo vzdělávání, kultury a sportu,“ dodal.
Veřejnoprávní média podle Pavla dnes čelí tlaku na omezení jejich svobody a nezávislosti, byť je plíživější, než jaký představovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá média jsou přitom pilířem jakékoliv demokracie, zdůraznil. „Jsou s námi – buďme s nimi,“ parafrázoval dobovou výzvu pracovníků rozhlasu Jsme s vámi, buďte s námi.
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Podobně mluvil i předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Nezávislá média a odvaha jsou jedním z prvních terčů moci, která chce normalizovat,“ uvedl. Vyzval k odvaze a neohýbání páteře. O srpnu 1968 mluvil jako o výročí hrdinství a zrady a také výročí počátku normalizace, kterou s použitím slov spisovatele Milana Kundery označil za nejtemnější období českých dějin. Lidé podle něj nemají zapomínat, že pravdivé slovo je mocným ochráncem, a nepodléhat příležitosti zavděčit se mocným, nestát se pokrytci v zájmu svých kariér. „Je důležité zůstat odvážný a vytrvalý,“ konstatoval.
Schillerová hovořila o civilních obětech na životech během začátku okupace i v dalších měsících.
Před budovou Českého rozhlasu se v pátek sešly desítky lidí, řada z nich se vybavila transparenty na podporu médií veřejné služby, a to v souvislosti se záměrem vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií koaliční kabinet schválil v polovině června. Přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Plán kritizují samotná média, jejich zaměstnanci kvůli němu byli v červnu v jednodenní výstražné stávce. Opozice avizovala, že bude projednávání návrhu ve sněmovně obstruovat.
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