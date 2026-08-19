Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30 procentech území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. V úterý to uvedl portál InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
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„Letos jsou ale dlouhodobým nedostatkem vláhy postiženy i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, např. Vysočina, a nedostatek vláhy také částečně zasahuje do horských oblastí,“ uvedl server. Nedostatek půdní vláhy byl podle něj poměrně výrazný i loni, mezi další více postižené roky patří roky 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2022.
Nedostatek vláhy má již výrazné dopady na zemědělské plodiny i krajinu. Podle pracovníků InterSucha zasychají travní porosty, jeteloviny, kukuřice, cukrovka i ovocné stromy a na některých místech se objevují výrazné ztráty na výnosech či problémy s dostatkem krmiva pro hospodářská zvířata. Situace se projevuje také úbytkem vody v krajině, vysychají potoky a mělké studně a klesá hladina podzemní vody.
Půdní sucho by nyní měly zmírnit očekávané srážky, už nedělní a pondělní srážky přinesly v souvislosti s bouřkami místy větší množství vláhy. „Další přeháňky se pak budou vyskytovat i během zbytku týdne. I přesto však bude v horizontu deseti dnů snížená půdní vláha nadále zaznamenána alespoň na 50 procentech území republiky,“ uvedli odborníci v týdenní zprávě. Relativní nasycení půdy podle nich stoupne především ve vrstvě do 40 centimetrů a v menší míře se zlepší situace i v hlubších vrstvách. Relativní nasycení půdy pod deseti procenty však bude pravděpodobně nadále pozorováno na jižní Moravě.
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Vláda kvůli suchu obnovila Národní koalici pro boj se suchem, vede ji premiér Andrej Babiš (ANO). Poprvé se sešla v pondělí. Babiš dal za úkol sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. V těchto místech se má následně sucho cíleně řešit. Koalice by měla také vyhodnotit programy pro boj se suchem a rozhodnout, které jsou úspěšné a vyplatí se v nich pokračovat a finančně je podporovat.
Někteří zástupci opozice se k záměrům kabinetu vyjádřili skepticky. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan vyzval ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší. ODS v souvislosti s dopady sucha na české zemědělce vyzvala ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby v ČR snížil byrokracii a dal chovatelům jasná a předvídatelná pravidla.
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