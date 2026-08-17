O novou formu podpory na zateplení domů nebo pořízení tepelného čerpadla či fotovoltaické elektrárny je výrazně nižší zájem, než tomu bylo za starých pravidel. Data Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ukazují, že počet žadatelů v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) se zatím ve srovnání s předchozími roky snížil zhruba na čtvrtinu.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí si zatím o novou NZÚ požádalo.
- Kolik tvoří bezúročné půjčky a kolik dotace.
- Na co žadatelé chtějí úvěr nejčastěji použít.
- Jak start NZÚ ovlivní byznys instalačních firem.
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