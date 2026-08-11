Vysoký cholesterol způsobuje celosvětově skoro čtyři miliony úmrtí ročně a toto číslo neustále skokově roste. Děsivá statistika vyšla nedávno v odborném časopise JAMA a vyvolala mezi kardiology živou debatu. Potíže se nevyhýbají ani Česku, přestože je cholesterol jednou z pravidelně sledovaných hodnot u praktického lékaře. Jak je to možné a proč Američané vydali letos nová doporučení týkající se hladin cholesterolu?
Co se dočtete dál
- Co říkají studie o vlivu cholesterolu.
- Jak číst hodnoty cholesterolu.
- Jak snížit svůj cholesterol.
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