Vysoký cholesterol způsobuje celosvětově skoro čtyři miliony úmrtí ročně a toto číslo neustále skokově roste. Děsivá statistika vyšla nedávno v odborném časopise JAMA a vyvolala mezi kardiology živou debatu. Potíže se nevyhýbají ani Česku, přestože je cholesterol jednou z pravidelně sledovaných hodnot u praktického lékaře. Jak je to možné a proč Američané vydali letos nová doporučení týkající se hladin cholesterolu?

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Co se dočtete dál

  • Co říkají studie o vlivu cholesterolu.
  • Jak číst hodnoty cholesterolu.
  • Jak snížit svůj cholesterol.