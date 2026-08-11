Čeští politici si bez ohledu na stranické barvy dlouhé roky stěžují, že společný trh Evropské unie nefunguje tak, jak by měl. A jejich kritiku jasně potvrzují data – státy EU stále udržují nejrůznější překážky, které mají stejný efekt, jako kdyby na sebe vzájemně uvalovaly velmi vysoká cla. „Otázka vnitřního trhu je pro naši zemi extrémně důležitá, ten trh ještě stále nefunguje. Stále se potýkáme se zbytečnými překážkami a bariérami, které poškozují naše společnosti, naše živnostníky, naše dopravní firmy, naše občany,“ opakuje premiér Andrej Babiš (ANO).
Jenže je to i Česko, kdo stále udržuje řadu překážek, které fungování vnitřního trhu poškozují. Kvůli jedné z nich teď Evropská komise s Českem zahájila řízení, které může skončit až žalobou k Soudnímu dvoru EU, tedy nejvyššímu soudu v sedmadvacítce. Ten by mohl stát v krajním případě odsoudit k velmi vysoké pokutě.
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