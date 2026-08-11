Ve středu startuje nové evropské pravidlo pro obaly. Zatím jde jen o první fázi, další budou postupně nabíhat až do roku 2040. V té první se například postupně omezí podíl takzvaných věčných chemikálií, sjednotí se značení obalů, z trhu by také měla zmizet taková balení, která obsahují zbytečně prázdný prostor, a zákazník si tak kupuje vzduch. Obchodníci uvádějí, že se jim podaří i přes náklady, které s novými pravidly souvisí, ceny výrobků udržet. Stěžují si však na to, že vlastní prováděcí předpisy ke konkrétním změnám se dozvídají na poslední chvíli.
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