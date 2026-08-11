Letos je to 160 let od chvíle, kdy se v zapadlé vesnici Filipov v nejsevernějším výběžku Česka udál zázrak uzdravení, který obec poté proměnil v jedno z nejvýznamnějších poutních míst střední Evropy. Na smrt nemocné Magdaleně Kadeové se tu v polorozpadlé chalupě v noci z 12. na 13. ledna 1866 podle dobových svědectví zjevila Panna Marie.

Třiatřicetileté tkadleně, která byla po léta upoutaná na lůžko s těžkou a podle lékařů nevyléčitelnou nemocí – po zápalu plic a zánětu mozkových blan měla hnisavé vředy na hrudníku –, se zábleskem jasného světla řekla slova: Mein Kind, von jetzt an heilt’s. Tedy: Mé dítě, od nynějška budeš zdráva. Magdalena, která upadala do křečí a mdlob a už dostala poslední pomazání, ráno vstala z postele zcela zdravá.

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Co se dočtete dál

  • Jak to, že dnes se o zázraku a kdysi tak významném poutním místě skoro neví.

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