Když člověk čte ženské zkušenosti se seznamkami a randěním, snadno získá dojem, že problém je jasný. Muži neumějí psát, nečtou profily a mezi použitelnými kandidáty se hledá jehla v kupce sena. Na podobných stížnostech bude část pravdy a je pochopitelné, že jsou zdrojem frustrace. Pokud ale analyzujeme dostupná data ze seznamek, zjistíme, že o mnoho radostnější není seznamování ani pro muže. Jejich frustrace má pouze jiné kořeny.

Bohužel se v posledních dnech diskuse o seznamování zvrhla na sociálních sítích (jako obvykle) do vzájemných urážek jednoho nebo druhého tábora. Hospodářské noviny proto přinášejí analýzu založenou na datech, která ženám ukazuje, jak vypadá svět seznamování mužů, a mužům naopak, čemu čelí ženy. Při pohledu na statistiku je totiž zřejmé, proč obě pohlaví odcházejí ze seznamek často bez partnera, zato s lekcí z teorie her.

Zároveň data ukazují, co zlepšit, aby randění bylo efektivnější pro obě strany.

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Co se dočtete dál

  • Proč se z randění stala frustrace.
  • Jaké strategie by pomohly to změnit.
  • Jak zvýšit šanci na seznámení.

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