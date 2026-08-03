Když člověk čte ženské zkušenosti se seznamkami a randěním, snadno získá dojem, že problém je jasný. Muži neumějí psát, nečtou profily a mezi použitelnými kandidáty se hledá jehla v kupce sena. Na podobných stížnostech bude část pravdy a je pochopitelné, že jsou zdrojem frustrace. Pokud ale analyzujeme dostupná data ze seznamek, zjistíme, že o mnoho radostnější není seznamování ani pro muže. Jejich frustrace má pouze jiné kořeny.
Bohužel se v posledních dnech diskuse o seznamování zvrhla na sociálních sítích (jako obvykle) do vzájemných urážek jednoho nebo druhého tábora. Hospodářské noviny proto přinášejí analýzu založenou na datech, která ženám ukazuje, jak vypadá svět seznamování mužů, a mužům naopak, čemu čelí ženy. Při pohledu na statistiku je totiž zřejmé, proč obě pohlaví odcházejí ze seznamek často bez partnera, zato s lekcí z teorie her.
Zároveň data ukazují, co zlepšit, aby randění bylo efektivnější pro obě strany.
Co se dočtete dál
- Proč se z randění stala frustrace.
- Jaké strategie by pomohly to změnit.
- Jak zvýšit šanci na seznámení.
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