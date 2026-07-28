Devatenáctitisícový Žatec na Lounsku se rozhodl neobvyklým způsobem bojovat proti těm, kdo se nestarají o své domy. Ale také třeba proti takzvaným obchodníkům s chudobou. Místní vyhláškou jim totiž zvýšil daň z nemovitostí na zákonné maximum.

Loni v prosinci sice částečně narazil, když Krajský soud v Ústí nad Labem část vyhlášky, týkající se hyzdících nemovitostí, zrušil jako nedostatečně odůvodněnou. Minulý týden se ale Žatce zastal Nejvyšší správní soud.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak odůvodnilo město zvýšení daně majitelům chátrajících domů.
  • Jak se k tomu postavily soudy.
  • Z jakých důvodů některé obce koeficient daně z nemovitostí také zvyšují.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.