Devatenáctitisícový Žatec na Lounsku se rozhodl neobvyklým způsobem bojovat proti těm, kdo se nestarají o své domy. Ale také třeba proti takzvaným obchodníkům s chudobou. Místní vyhláškou jim totiž zvýšil daň z nemovitostí na zákonné maximum.
Loni v prosinci sice částečně narazil, když Krajský soud v Ústí nad Labem část vyhlášky, týkající se hyzdících nemovitostí, zrušil jako nedostatečně odůvodněnou. Minulý týden se ale Žatce zastal Nejvyšší správní soud.
Co se dočtete dál
- Jak odůvodnilo město zvýšení daně majitelům chátrajících domů.
- Jak se k tomu postavily soudy.
- Z jakých důvodů některé obce koeficient daně z nemovitostí také zvyšují.
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