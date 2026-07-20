Premiéra na druhou. Tak by se dala označit druhá letošní zastávka seriálu Direct Road Classics. Komunita milovníků silniční cyklistiky o víkendu poprvé zavítala na Vysočinu a k tomu mimo hlavní „monument“ mohla zažít Prolog v podobě krátké časovky ve Vysočina Areně. I díky tomu se na akci se zázemím v Novém Městě na Moravě celkem přihlásilo rekordních 1377 účastníků.
Novinka v kalendáři Direct Road Classics nabídla zatím nejpestřejší paletu zážitků. Poprvé v rámci seriálu se cyklisté postavili do startovního koridoru už v pátek, konkrétně ve večerních hodinách.
Na programu byla večerní časovka dvojic a jednotlivců na okruhu ve Vysočina Areně pod umělým osvětlením. Účastníci novoty s názvem Prolog díky tomu mohli okusit kulisy, ve kterých český biatlon slavil mnoho úspěchů. Unikátní formát na 2,3km dlouhé „etapě“ nabídl DJ show nebo efekty na trase.
Přírodní krásy Kraje Vysočina se pak peloton „klasiků“ vydal objevovat v sobotu a na výběr byly dvě trasy. Většina cyklistů zvolila dlouhou variantu o délce 104 kilometrů a s převýšením téměř 2000 metrů, která je provedla centrem oblasti Žďárských vrchů.
Nejrychleji zvlněnou trasou proletěl Robert Hula, vedle něj se na pódium postavili Jakub Dostál a Juraj Vrbik. Mezi ženami kralovala Adéla Koclířová, následovala ji Adéla Hanáčková s Anežkou Drahotovou.
Další ceny se rozdávaly ve formátech švih a krátký švih, ve kterých se odvíjí výsledek jen od součtu časů na vybraných měřených segmentech, nebo v týmové soutěži Squadra Classica.
Stejně jako při první letošní zastávce na Pálavě si „monument“ mohli užít i nejmenší cyklisté a cyklistiky. Program Malý Klasik od titulárního partnera seriálu Direct pojišťovny dopřál dětem rozmanitou porci zábavy včetně rodinné vyjížďky.
Série pokračuje a zároveň skončí 19. září na Ještědu, nejtradičnější lokalitě Direct Road Classics. Na ikonický vrchol nad Libercem se bude stoupat již počtvrté.
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