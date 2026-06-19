Vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakub Landovský uspěl ve výběrovém řízení na vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany. Informaci potvrdil v rozhovoru pro HN.

„Rozhodnutí jsem obdržel, podám žádost o prověrku a momentem podání žádosti o prověrku mohu na místo nastoupit,“ uvedl. Fakticky by se tak měl ujmout nové funkce do konce června. Landovský má nyní prověrku jen pro režim „tajné“, nově potřebuje stupeň „přísně tajné“. 

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