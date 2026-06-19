Kdybychom získali ministerstvo životního prostředí, asi by chvíli tekla zelená krev, sliboval před volbami šéf dnes vládní strany Motoristé sobě Petr Macinka. Logicky proto vyvolává obavy jmenování podnikatele v realitách Pavla Straky šéfem České inspekce životního prostředí. Kritici poukazují na to, že Straka v ekologickém oboru nikdy nepůsobil a je přes své podnikání napojený na realitní a developerský trh. Co by takové spojení mohlo přinést pro budoucí ochranu přírody, která je hlavním úkolem inspekce?

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou hlavní úkoly inspekce životního prostředí.
  • Co se může změnit pod vedením Pavla Straky.
  • Jak to vidí ekologové.
  • Co na to říká ministr životního prostředí Igor Červený.
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