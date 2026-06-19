Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iRozhlas.cz.
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Česko úmluvu Rady Evropy s opatřeními k prevenci a ochraně žen před násilím podepsalo v roce 2016. Minulá vláda s ratifikačním procesem souhlasila v červnu 2023, Senát o půl roku později dokument neschválil a ratifikaci zastavil.
Podle odpůrců je úmluva nadbytečná, obsahuje genderovou ideologii, staví ženy proti mužům a Česko vše ve svém právu už má. Podle zastánců naopak přijetí dokumentu představuje závazek, že Česká republika služby pro potřebné zajistí a že násilí v zemi je nepřijatelné.
Babišova vláda v pondělí zrušila tři roky staré usnesení se souhlasem s ratifikací, které přijal kabinet Petra Fialy (ODS). Ten v příloze tehdy uvedl, že úmluva má sice chránit ženy, ale Česko stejnou ochranu zavede pro všechny oběti domácího násilí. Napsal také, že dokument nenařizuje zemím upravit rodinné právo ani definici manželství či genderové identity. Vymínil si také výjimky, které se týkaly jurisdikce a toho, že Česká republika nebude muset udělovat povolení k pobytu týraným cizinkám.
V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.
Dokument odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci a poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech.
Úmluvu ratifikovaly čtyři desítky zemí. Vedle Česka ratifikaci neprovedly Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a tři postsovětské státy. Podle části expertů se úmluva o ochraně žen od počátku stala terčem dezinformací. Poukazují na to, že se ratifikační proces nezdařil v zemích pod silným ruským dezinformačním vlivem. Od úmluvy odstoupilo Turecko.
Babišova vláda před měsícem rozhodla o přesunu agendy lidských práv z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha pod ministerstva bez projednání se zaměstnanci, experty či lidskoprávními vládními radami. Problematiku rovnosti žen a mužů se rozhodla převést nejdřív na ministerstvo práce, nakonec ji přemísťuje pod resort spravedlnosti. Pět desítek odbornic a odborníků z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a z jejích pracovních výborů, kteří pracují pro stát bezplatně, oznámilo podmíněnou rezignaci. Podle nich se agenda oslabuje a Česko od prosazování rovných šancí ustupuje. Své rozhodnutí se chystají expertky a experti oznámit v příštích dnech.
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