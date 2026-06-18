České úřady zaslaly odpověď na dopis Evropské komise týkající se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a někdejšího majitele holdingu Agrofert. Informoval o tom ve čtvrtek server iROZHLAS.cz, kterému to sdělila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Lukášová. Brusel v dopise mimo jiné žádal o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo střetu zájmů, nebo právní posouzení struktury svěřenského fondu RSVP Trust. Podle serveru se odpověď nevztahuje k zemědělským dotacím.
Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
„V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmů, poskytnuty. Odpověděli jsme na všechny dílčí otázky a věříme, že tato reakce bude pro komisi uspokojivá,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Lukášová.
Odeslanou odpověď MMR koordinovalo podle Lukášové s ministerstvy spravedlnosti a financí. Ministerstvo zemědělství mělo na otázky k zemědělským dotacím odpovědět samostatně. Vyjádření resortu ČTK shání. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK už dříve řekl, že resort předal vypracování odpovědí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje dotace.
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Dotace Agrofertu fond obnovil letos na konci dubna na základě provedených analýz. Za květen SZIF vyplatil Agrofertu dotace ve výši 204 milionů korun. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách. EU nicméně zatím žádné finance neproplácí, dokud neprověří střet zájmů, přestože už dříve potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert.
Lhůta EU pro proplacení květnových podpor České republice by měla vypršet 3. července. Postup, kdy fond dotace nejprve vyplatí ze svého rozpočtu a následně žádá o zpětné proplacení, je podle mluvčí fondu Evy Češpivy standardní. Češpiva už dříve také uvedla, že SZIF s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) pravidelně komunikuje a postupuje důsledně v souladu s právem.
Opozice kvůli dotacím a možnému střetu zájmů svolala minulý týden mimořádnou schůzi sněmovny. Představitelé opozice požadovali pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet. Babiš se debaty neúčastnil.
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