Zájem o vědu mezi mladými klesá, proto jim chceme ukázat, že je ve skutečnosti cool a být zvídavý je skvělé, říká šéfka Nadačního fondu Neuron Monika Vondráková. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak se v posledních letech změnil pohled společnosti na vědu či jak složité je propojovat dva zdánlivě vzdálené světy – svět vědců a byznysmenů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak složité je propojovat svět vědy a byznysu.
  • Proč mladí ztrácejí zájem o vědu.
  • Jak se mění přístup movitých lidí v Česku k podpoře vědy.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.