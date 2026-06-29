Zájem o vědu mezi mladými klesá, proto jim chceme ukázat, že je ve skutečnosti cool a být zvídavý je skvělé, říká šéfka Nadace Neuron Monika Vondráková. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak se v posledních letech změnil pohled společnosti na vědu či jak složité je propojovat dva zdánlivě vzdálené světy – svět vědců a byznysmenů.
Co se dočtete dál
- Jak složité je propojovat svět vědy a byznysu.
- Proč mladí ztrácejí zájem o vědu.
- Jak se mění přístup movitých lidí v Česku k podpoře vědy.
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