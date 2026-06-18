Klíčový zákon, který by usnadnil život českým start-upům a pomohl k nim přitáhnout víc kapitálu, získává reálné obrysy. Aktuálně se podle informací HN ladí poslední detaily a během prázdnin startupový zákon pravděpodobně zamíří k připomínkám.

Největší debata se vede kolem dvou věcí. Jednak o mantinelech, které jasně nastaví, jaká firma bude označena za start-up, a především pak o nastavení výhod nebo pobídek, které by začínajícím inovativním podnikům pomohly rychleji růst. Jak bude síto vypadat a jaké úlevy start-upy získají?

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Co se dočtete dál

  • Jak bude nastaven systém certifikace pro start-upy.
  • Kolik firem sítem projde a jak dlouho bude celý proces trvat.
  • Jaké výhody zákon pro inovativní podniky připravuje.
  • Kdy začnou změny platit.
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