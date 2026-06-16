Snaha vědců po celém světě zpomalit stárnutí možná vstupuje do nové etapy. Američtí biologové zahájili první klinickou studii na lidech, v rámci které by mohli být schopní částečně „přeprogramovat“ buňky orgánů. To by mohlo zvrátit následky některých onemocnění, ale jednou i omladit celé orgány.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadá metoda, pomocí které vědci „přeprogramují“ buňky.
  • Na jaké nemoci ji nyní testují.
  • Jaká jsou rizika této metody.
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