Snaha vědců po celém světě zpomalit stárnutí možná vstupuje do nové etapy. Američtí biologové zahájili první klinickou studii na lidech, v rámci které by mohli být schopní částečně „přeprogramovat“ buňky orgánů. To by mohlo zvrátit následky některých onemocnění, ale jednou i omladit celé orgány.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá metoda, pomocí které vědci „přeprogramují“ buňky.
- Na jaké nemoci ji nyní testují.
- Jaká jsou rizika této metody.
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