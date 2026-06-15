Ministerstvo školství zveřejnilo své hodnocení vysokých škol v Česku, které ve spolupráci s mezinárodní komisí uděluje jednou za pět let. Univerzity mohly získat známky od A až do D. Osm se jich umístilo v nejlepší kategorii, šest zhodnotilo ministerstvo školství jako podprůměrné, některé ani nebyly hodnoceny. Kromě prestiže ovlivňuje toto hodnocení i peníze, které univerzity získají na svůj rozvoj. Řada vysokých škol není se svou „známkou“ spokojená, odvolaly se a požadují změnu pravidel hodnocení.
Co se dočtete dál
- Jaké hodnocení získaly jednotlivé vysoké školy v Česku.
- Které s hodnocením nesouhlasí a proč.
- Jaké změny navrhuje Česká konference rektorů.
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