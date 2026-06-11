Po týdnech mlžení ze strany ministerstva životního prostředí je jasnější, co stálo za zrušením prvního letošního výběrového řízení na nového ředitele České inspekce životního prostředí. Resort porušil zákon o státní službě. Vyplývá to z odpovědi na interpelaci jeho předchozího šéfa a nynějšího lidoveckého poslance Petra Hladíka na premiéra Andreje Babiše (ANO). Předchůdce současného motoristického ministra Igora Červeného odpověď poskytl HN.
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- Konečně je zřejmé, co stálo za zrušením prvního letošního výběrového řízení na nového ředitele České inspekce životního prostředí. Ministerstvo porušilo zákon o státní službě tím, že úřad nechal psát kandidáty písemný test, aniž by se na tom usnesla výběrová komise. V písemném testu pak překvapivě uspěl a postoupil mezi tři finalisty v oboru neznámý podnikatel, volební kandidát a sponzor Motoristů Pavel Straka.
- Proč nechal Úřad vlády výběr opakovat?
- A proč mohl za pokynem ke zrušení stát i premiér?
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