Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila 20 policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku, a to pro podezření ze zneužití pravomoci a část i z přijímání úplatků, napsal ve čtvrtek Deník.cz. Obviněným hrozí několikaleté tresty. ČTK to potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Případ je z roku 2022, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje poskytlo GIBS součinnost, uvedl na webu policie mluvčí David Chaloupka.
„Policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů vede trestní stíhání dvaceti fyzických osob pro důvodné podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ citoval server Lužného. Mluvčí doplnil, že část z obviněných je zároveň stíhaná i pro závažnější trestný čin. „Deset z nich je současně stíháno pro podezření ze spáchání zločinu přijetí úplatku,“ uvedl.
Těm, kteří jsou obviněni ze zneužití pravomoci, hrozí trest vězení od jednoho roku do pěti let. Ti, kteří jsou obviněni i z přijetí úplatku, hrozí trest odnětí svobody tři až deset let.
Rozsahem může jít podle Deníku.cz o jeden z největších případů v historii inspekce. Lužný ČTK řekl, že policisté byli obviněni před měsícem nebo později. Žádný z nich podle něj není ve vazbě, policejní orgán je vyšetřuje na svobodě. Vyjádření GIBS ČTK zjišťuje.
„Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (...) přijalo preventivní opatření včetně posílení kontrolní činnosti. Obvinění policisté z dálničního oddělení Domašov byli služebním funkcionářem do ukončení případu zproštěni výkonu služby. Případ je z roku 2022, mnozí obvinění tak již nejsou v řadách jihomoravských dopravních policistů. Na oddělení je v průběhu času nahradili noví kolegové. Výkon služby na dálničním oddělení v Domašově je tak zajištěn,“ uvedl policejní mluvčí Chaloupka.
Z dosud známých informací podle Deníku.cz není jasné, jak dlouho měla trestná činnost trvat ani jakým způsobem se na ni přišlo. Rozsah případu ale podle serveru naznačuje, že mohlo jít o dlouhodobou trestnou činnost policistů. Podle informací webu většina obviněných policistů podala proti obvinění stížnost. Někteří z nich už řady policie opustili, píše Deník.cz.
