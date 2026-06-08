Vláda v pondělí schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun, příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší.
„Všichni ministři, a hlavně ministryně financí, požadovali od pana ministra zdravotnictví úspory, protože zdravotnictví určitě má rezervy. Stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň jedno procento z jejich provozu,“ řekl Babiš.
Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) byla debata dlouhá a složitá. Pondělní krok ani nedávné přerozdělení rezerv zdravotních pojišťoven podle něj není definitivní systémové řešení. „Stabilizovali jsme situaci napříč pojišťovnami, ale to neznamená, že tam ta díra stále není,“ uvedl Vojtěch.
Stát posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnání, 2188 korun měsíčně, celkem za rok téměř 158 miliard korun. Dosavadní legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.
Rezervy z předchozích let čerpá veřejné zdravotní pojištění poslední tři roky. „Příjmová stránka se podsekla už v roce 2022, kdy byly zmrazené platby za státní pojištěnce, ty peníze tam teď chybí,“ dodal Vojtěch.
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