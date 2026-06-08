Když šéf Fakultní nemocnice Na Homolce Petr Polouček přebíral vedení sousedního Motola, děsilo ho hned několik kritických oblastí. Jednou z nich bylo desetiměsíční zpoždění ve výstavbě Národního onkologického centra a s tím spojená hrozba odebrání pětimiliardové evropské dotace. Dnes tvrdí, že se peníze podařilo zachránit. „Od poloviny srpna bude provoz v onkologickém centru postupně nabíhat a nejpozději 31. 8. tam musí být první pacient. A já říkám, že tam bude. Jsem přesvědčen, že dotaci vracet nebudeme,“ říká v rozhovoru s HN Polouček.
Ten řídí momentálně největší zdravotnický kolos v zemi a stále bojuje se snahou snížit provozní náklady. Ty v Motole totiž byly po obří korupční kauze mnohem vyšší, než je běžné v jiných fakultních nemocnicích. Číslo sice snížil, na průměru ale stále ještě není. „Je řada smluv, které jsme nemohli vypovědět, protože jsou uzavřeny až do roku 2027, například smlouva na praní prádla, která nebyla úplně výhodně postavena,“ popisuje Polouček.
Co se dočtete dál
- Jak funguje spojená nemocnice Motol a Homolka.
- Které problémy v nemocnici stále přetrvávají.
- Kolik se podařilo novému vedení ušetřit na provozu nemocnice.
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