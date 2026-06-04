Jednotný dotační portál, který provozuje ministerstvo financí, tento týden nezvládl nápor žadatelů a zkolaboval. Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že kvůli přetrvávajícím problémům systému ministerstvo zatím neumožňuje přijmout další výzvy.
Portál vypadl v úterý 2. června při souběžném vyhlášení dvou výzev Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Došlo k přetížení systému, které bylo způsobeno vysokým počtem současných přístupů. Žadatelé hlásili problémy s editací a odesíláním žádostí,“ řekla serveru mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
Ministerstvo podle ní neprodleně po prvních hlášeních o problémech ve spolupráci s dodavatelem portálu přijalo potřebná opatření, komplikace přesto přetrvávaly. „Jejich příčina je stále předmětem analýzy IT specialistů ministerstva financí i dodavatele,“ sdělila mluvčí. Do doby zjištění příčiny komplikací, jejího odstranění a nového testování systému nebude ministerstvo umožňovat v portálu další vyhlašování.
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Novější verze portálu začala fungovat v dubnu. Dosud v něm bez komplikací proběhlo podle Krušinové sedm výzev. Přihlásilo se do nich zhruba 400 zájemců o dotaci, přibližně 30 procent žádostí resort přijal. Obdobný počet tvoří podle mluvčí zásobník rezervních projektů.
Obě výzvy vyhlašovala Agentura ochrany přírody a krajiny, která zároveň dotace poskytuje. Stanovuje také pravidla příjmu a kontroly žádostí. Mluvčí agentury Karolína Šůlová uvedla, že je organizace v kontaktu s ministerstvem financí. „I předchozí výzvy byly vyhlašovány obdobným způsobem, k technickým problémům tohoto rázu však nedošlo,“ sdělila.
Agentura očekávala velký zájem žadatelů kvůli tomu, že je výše peněz pro obě výzvy na obnovu krajiny, výsadbu či obnovu tůní a mokřadů omezena. Upozorňovala na to i správce systému. „Zájem byl přesto tak vysoký, že došlo v systému k výpadkům. Za technické potíže se žadatelům omlouváme a situaci nyní vyhodnocujeme,“ dodala Šůlová.
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