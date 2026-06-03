Když premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho nejbližší spolupracovnice, vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha před dvěma týdny oznámili, že rozpouští lidskoprávní a protidrogové agendy, odvolávali se na analýzu, kterou si nechala Strakova akademie zpracovat od svého analytického útvaru. HN dokument, který stál za rozhodnutím premiéra, získaly. O nutnosti přesunu agend ale materiál nehovoří.
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