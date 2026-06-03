Dostat se v Praze na veřejné gymnázium je velmi těžké. Zájem je velký a kromě vysokého bodového zisku z jednotných přijímacích zkoušek je obvykle zapotřebí splnit také školní kritéria. Kvůli velkému zájmu a nedostatku kapacit proto v posledních letech vzniklo hodně nových soukromých gymnázií, která nabízejí dostatek míst i pro ty s nižším bodovým ziskem. Platí se na nich ale školné.
Podle některých ředitelů veřejných pražských gymnázií mírně přibývá žádostí o přestup na jejich školu – významná část z nich přitom přichází právě ze soukromých škol. Rodiče si na nich buď nemohou dále dovolit platit školné, nebo nejsou spokojeni s výukou.
Co se dočtete dál
- Jaké žádosti na gymnázia chodí.
- Jak stát hlídá kvalitu.
- Proč je soukromá škola dobrý byznys.
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