Desátá účast českých fotbalistů na mistrovství světa je pro fanoušky velkou událostí i proto, že zdaleka není tak samozřejmá jako v začátcích těchto turnajů v první polovině minulého století. Dvě finálové účasti a dvě sady stříbrných medailí z let 1934 a 1962 jsou v současné světové konkurenci a při kvalitách nynější hráčské generace pouhým snem. Samostatné Česko se na šampionát dostalo teprve podruhé, šestkrát v kvalifikaci neuspělo. Jak se ovšem národnímu týmu dařilo v dobách největší slávy?
Co se dočtete dál
- Kolik vydělávali členové reprezentace za první republiky.
- Jakou roli hrála politika na MS 1934 v Itálii.
- Jak ovlivnily profesionální smlouvy a odměny rozvoj československého fotbalu v 20. a 30. letech.
- Jak se změnil domácí fotbal po válce.
- Jaká byla cesta k druhému stříbru v Chile 1962 a kdo stál v jejím čele.
- Jaký byl dopad znovuprofesionalizace v 90. letech a jak to ovlivnilo výsledky na MS po roce 1990.
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