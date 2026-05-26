Dominik Feri patří mezi vzorné vězně, dostal několik pochval, žádný kázeňský prohřešek. Pro společnost není nebezpečný, s vinou už se vyrovnal, uvedli svědci u Okresního soudu v Teplicích, který v úterý rozhoduje o podmíněném propuštění Feriho z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Za sebou má tak dvě třetiny trestu. Psycholožka z věznice řekla, že osobnost Feriho je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila.
Feri řekl, že v případě propuštění by vedl řádný život a snažil by se snížit újmu poškozených žen, pokud to bude možné. Teplický soud v polovině ledna zamítl Feriho žádost. Tehdy se Feri hájil sám, v úterý má v soudní síni obhájkyni a důvěrníka. Odvolací krajský soud v polovině dubna rozhodl o vrácení případu do Teplic, přičemž formálně Feriho stížnosti vyhověl.
Psycholožka řekla, že odborníci nezjistili u Feriho agresivitu v sexu. „Došlo k určitému dozrání ve vztahu k ženám,“ uvedla. Je přesvědčena, že lze od něj očekávat vedení řádného života. „Má se kam vrátit, to je důležitá podmínka toho, aby se začlenil do společnosti,“ řekla. Předpoklad vedení řádného života je jednou z podmínek podmíněného propuštění, další je uplynutí poloviny trestu a třetí je prokázané polepšení po právní moci rozsudku.
Feri ve věznici uklízel kanceláře. Podle svědků pracoval nad rámec svých povinností, vztahy s odsouzenými má bezproblémové, nikdy neměl žádné konflikty s dalšími zaměstnanci. Feri u soudu řekl, že od trestních skutků uplynula značná doba, on se sám změnil. V době spáchání skutků mu bylo 19 a 21 let, teď mu je 29 let. Uvedl, že se změnily jeho priority, nemá zájem o nahodilé kontakty, ale chce vést řádný život, založit rodinu. „Je mi velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují,“ uvedl s tím, že po případném propuštění by kontaktoval zmocněnkyni žen s dotazem, jak by jejich újmu mohl zmírnit. „Poučení z trestu bylo zásadní,“ řekl. Podle něj už nemůže dělat nic víc.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl. Od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do sněmovny.
Obvodní soud pro Prahu 3 nedávno zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný.
