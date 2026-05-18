Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Devětadvacetiletý Feri vinu odmítá, trvá na tom, že se skutek nestal.
Feri podle obžaloby na podzim roku 2015 v bytě v Praze 3 nejprve dívku přemlouval k pohlavnímu styku bez kondomu. Nakonec spolu měli souhlasný styk s kondomem, Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Když dívka viděla, že má Feri kondom v ruce, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri ale podle obžaloby pokračoval v nechráněné souloži.
„Dospěl jsem k závěru, že skutek jako takový, minimálně v hrubých rysech, se stal,“ konstatoval soudce Marek Bodlák. Podle soudce ale v době, kdy se skutek stal, platila definice znásilnění definovaného jako donucení k souloži či obdobnému pohlavnímu styku násilím či zneužitím bezbrannosti. Obžaloba tvrdila, bezbrannost nastala vzhledem k poloze, ve které se žena nemohla bránit, a také takzvaným zamrznutím.
Podle Bodláka to ale zneužití bezbrannosti nebylo. „Bavíme se o skutkové podstatě znásilnění platné v roce 2015, dnes byla skutková podstata upravena,“ uvedl Bodlák s odkazem na změnu definice znásilnění, která začala platit loni. Popsané jednání podle Bodláka všechny znaky skutkové podstaty zločinu znásilnění nenaplňuje.
Feri před soudem obžalobu znovu odmítl. Ve své výpovědi uvedl, že skutek se nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň popřel, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Zpochybňoval i další detaily týkající se styku popsaného v obžalobě. Podle obžalovaného rozpory dokazují, že tvrzení ženy jsou lživá.
Podle státní zástupkyně se prokázalo, že obžalovaný na poškozené vykonal odlišnou sexuální praktiku, než ke které dala souhlas, a že k tomu využil její bezbrannost. Feriho obhájkyně naopak trvala na tom, že se popisovaný skutek nestal. Obhájkyně také uvedla, že i kdyby se skutek stal, nebyl by v dané době společensky vnímaný jako trestný a nemohl by ho tak vnímat ani tehdy devatenáctiletý Feri.
Feri si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání. Po vyhlášení rozsudku prohlásil, že pokud by státní zástupkyně odvolání nepodala, nepodal by ho ani on. Žalobkyně si pro případné podání odvolání ponechala lhůtu.
Policie Feriho v aktuálním případu obvinila až loni po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Právě na rozhodnutí Ústavního soudu upozornila po vynesení rozsudku právní zástupkyně poškozené. „Z mého pohledu je dnešní rozhodnutí v rozporu s nálezem Ústavního soudu,“ řekla.
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznaly vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, vyměřily mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a v květnu 2024 nastoupil do vězení v Teplicích. Soudy nyní řeší Feriho žádost o podmíněné propuštění z vězení, další jednání je nařízené na 26. května.
