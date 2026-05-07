Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části ve čtvrtek zveřejnil Deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
Prezident bude v pátek s Babišem jednat právě o účasti na summitu v Ankaře. Finální rozhodnutí o tom, jak bude vypadat účast České republiky na summitu, není možné oddalovat donekonečna, řekl Pavel. "Já bych byl rád, abychom ho zítra (v pátek) oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích," dodal.
Pokud by Babiš účast Pavla odmítl, chystá prezident vlastní kroky. "Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít," podotkl Pavel.
Prezident si chce při páteční schůzce především vyjasnit to, kdo komu může říkat, zda "někam pojede, nebo nepojede", řekl. "Tématem bude především ujasnit si, že tady jsou čtyři ústavní činitelé a že nikdo z nich není nadřazen těm ostatním. Jinými slovy, že vláda ani předseda vlády nejsou v situaci, aby mohli říct: Prezident nebo předseda Senátu někam pojede, nebo nepojede," uvedl Pavel.
Takové rozhodnutí má podle Pavla být výsledkem jednání mezi prezidentem, předsedou Senátu, šéfem Poslanecké sněmovny a předsedou vlády. Kabinet přitom nedávno odmítl poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letadlo na cestu s podnikatelskou delegací na Tchaj-wan.
Pokud by také pro Pavlovu cestu na summit NATO vláda neposkytla letadlo, bylo by to podle prezidenta "až trapné". Do Ankary se nicméně plánuje vypravit v každém případě. "Protože si nedokážu představit, že bychom to měli dělat jinak," zdůraznil prezident. Zopakoval, že on by se na summitu mohl zúčastnit večerního neformálního jednání hlav států, kde je tématem především bezpečnost a obrana v evropském i globálním kontextu, Babiš pak může v hlavní části jednání vysvětlovat české výdaje na obranu. Ty budou letos podle dosavadních předpokladů pod závazkem vůči NATO, který je dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Pavel chce v pátek s Babišem probrat také nízkou frekvenci jejich kontaktů, řekl. "Budu apelovat na premiéra, abychom se vrátili minimálně ke koordinaci na úrovni nás dvou, ale vůbec bych nevylučoval ani koordinaci na úrovni nejvyšších ústavních činitelů za účasti ministra zahraničí nebo obrany," uvedl. Babišovi chce prezident navrhnout, aby si "minimálně jednou za dva týdny zatelefonovali a jednou za měsíc se sešli fyzicky".
Hlava státu chce s premiérem mluvit i o aktuálních výrocích vládních Motoristů, tedy slovech ministra zahraničí Petra Macinky o méněcenných lidech nebo prohlášení vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.
