Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. ČTK to ve čtvrtek řekl mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Velvyslanec by podle něj měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne.
Ruské ministerstvo obrany ve středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy s pobočkami v ČR - pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo nebo společnost PBS. Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli.
Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla ve čtvrtek na síti X.
"Ve spolupráci s bezpečnostní komunitou v ČR i zahraničí pečlivě vyhodnocujeme situaci a případné hrozby. Jsme v kontaktu s vytipovanými subjekty v ČR a intenzivně s nimi spolupracujeme. K samotné výhrůžce není možné v tuto chvíli poskytnout žádné bližší doplnění, nicméně nemáme žádné informace o konkrétních rizicích a hrozbách," napsalo české policejní prezidium.
Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz po uveřejnění seznamu uvedl, že prohlášení ministerstva je třeba brát doslova. "Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly," uvedl Medveděv.
Ruské ministerstvo obrany ve svém středečním prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k "nepředvídatelným následkům" a "prudké eskalaci" na celém kontinentu. "Místo posilování bezpečnosti evropských států činy evropských lídrů stále více vtahují tyto země do války s Ruskem," tvrdí ministerstvo, podle kterého by evropská veřejnost měla pochopit skutečné příčiny hrozeb pro svou bezpečnost.
Bylo by naivní se domnívat, že Česko není na seznamu ruských cílů, a Česká republika by k tomu proto měla přijímat adekvátní opatření. V reakci na výhrůžky adresované dvěma českým společnostem to ve čtvrtek českým novinářům v Chile řekl prezident Petr Pavel.
"Pokud Rusko nezmění přístup k ostatním zemím, nebude je vnímat jako svého úhlavního nepřítele, tak prostě na tom seznamu cílů budeme. A k tomu bychom samozřejmě měli přijímat adekvátní opatření," řekl Pavel. Znamená to podle něj nejen ochranu objektů. "Ale taky dívat se s velkou dávkou odpovědnosti na naše výdaje na obranu, protože hrozbám, jako jsme právě slyšeli, můžeme nejlépe čelit tím, že na ně budeme připraveni," dodal.
Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel Macinkovu reakci na dotaz novinářů ve Sněmovně označil za odpovídající situaci, není podle něj výhrůžky možné ignorovat. Otázkou podle něj je svolání Bezpečnostní rady státu. "Je v pořádku, že byl povolán velvyslanec, taky musí změnit své postoje premiér," doplnil předseda lidovců Marek Výborný s odkazem na výzvy předsedy vlády Andreje Babiše firmám, aby si lépe zabezpečily areály po nedávném žhářském incidentu v Pardubicích. Vláda by podle Výborného měla v tomto ohledu změnit svoje mentální nastavení.
Žháři v Pardubicích zničili halu a vážně poškodili vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Škoda se odhaduje na několik set milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
