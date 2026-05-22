Přes spor s ředitelem Tomášem Sedláčkem pokračuje tým Knihovny Václava Havla (KVH) v plnění jejího programu. Velká většina týmu, 12 z 13 zaměstnanců a dva ze čtyř externistů, podala výpovědi s dvouměsíční výpovědní dobou. ČTK to v pátek řekla mluvčí týmu KVH Mária Pfeiferová, která z rozhodnutí jediného současného člena správní rady Davida Duška dostala jako mluvčí knihovny tento týden okamžitou výpověď.
„Program se zatím neruší žádný,“ uvedla Pfeiferová s tím, že tým ve výpovědní lhůtě pracuje. Uskuteční se tak například 1. června předávání ceny Toma Stopparda publicistce Alexandře Brockové nebo dnes diskuse o autoritářských režimech.
Podle informací Pfeiferové dalo výpovědi 12 z 13 kmenových zaměstnanců, přičemž jedna zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti, a nejméně dva ze čtyř externistů.
Pfeiferová uvedla, že od Duška dostala takzvanou výpověď na hodinu. A to kvůli tomu, že do médií řekla, že tým KVH nemůže garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci pokračovat od září 2026. V úterý ji tak citovaly například Seznam Zprávy.
„Myslela jsem si, že když mluvím za celý tým, že tým je knihovna. David Dušek ale řekl, že jsem měla mluvit za knihovnu, a ne za tým,“ řekla ke své výpovědi Pfeiferová. Duškovu výpověď rozporovala tím, že jí nikdo nezakázal vyjadřovat se do médií.
Podala pak vlastní výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nyní mluví za tým KVH, který se vzepřel vedení Tomáše Sedláčka, jehož správní rada před svou dubnovou rezignací takzvaně postavila na překážky v práci. Znamená to, že zaměstnavatel řediteli knihovny dočasně nemůže přidělovat práci, i když Sedláček může být připraven dál pracovat, takže mu náleží náhrada mzdy. Podobně jako tým odůvodnil svůj odchod z Výboru dárců knihovny její dlouholetý strategický partner, Michaela a Zdeněk Bakalovi.
Ve výpovědi je rovněž dramaturg knihovny a spisovatel Jáchym Topol, který v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele KVH neosvědčil. „A kvůli tomu, že v té funkci je, dochází k těm výpovědím. Protože mně ani ostatním členům týmu se nelíbí, že z Václava Havla vytváří jakousi obchodovatelnou zvláštní věcičku,“ uvedl Topol, podle něhož Sedláček na takzvaných překážkách v práci nemá do chodu KVH zasahovat.
Sedláček se pro ČTK zatím nevyjádřil, iROZHLAS.cz ale informoval, že chce začít znovu s novými partnery. Obdobně Dušek ČTK tento týden řekl, že se mu ozývají zájemci o financování knihovny, bude ale nutné vyřešit personální stránku věci a restrukturalizaci KVH.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Ekonom Sedláček se jejím ředitelem stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.
